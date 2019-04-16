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Avukata düğün dayağında Erdoğan'ın korumalarının tutanağı ortaya çıktı: Şahsın direncini kıracak şekilde güç kullanarak...

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Demirören ve Kalyon gruplarının sahiplerinin çocuklarının Çırağan Sarayı'ndaki düğünü sırasında trafiğe kapatılan Çırağan Caddesi'nin kapalı olmasına tepki göstermesi sonucu darp edilen avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun maruz kaldığı şiddete dair polis tutanağı
Avukata düğün dayağında Erdoğan'ın korumalarının tutanağı ortaya çıktı: Şahsın direncini kıracak şekilde güç kullanarak...

Demirören ve Kalyon gruplarının sahiplerinin çocuklarının Çırağan Sarayı'ndaki düğünü sırasında trafiğe kapatılan Çırağan Caddesi'nin kapalı olmasına tepki göstermesi sonucu darp edilen avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun maruz kaldığı şiddete dair polis tutanağı ortaya çıktı. Tutanakta Sürenoğlu'nun 'direncini kıracak şekilde güç kullanılarak etkisiz hale getirildiği’ kaydedildi.

Muğla Barosu’na kayıtlı Sürenoğlu, cumartesi günkü düğün sırasında Yeniköy’den Beşiktaş’a giderken yarım saatten fazla trafikte beklemesinin ardından bir polise “Düğün için yol kapatılır mı” diye sorduğunu, bunun üzerine çevredeki Cumhurbaşkanlığı korumalarının kendisini önce dışarıda, sonra da yakınlardaki bir polis aracında darp ettiklerini söylemişti. İki saat boyunca darp edildiğini kaydeden avukat, ifadesinde “Bu darpın etkisiyle bana olay tutanak imzalatıldı. İmzalamasaydım şiddet daha fazla devam edecekti. Bu olaylar sırasında ters kelepçe uygulandı, gözlerim bağlandı” demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasını reddeden Sürenoğlu, “O civarda Cumhurbaşkanı olduğunu dahi bilmiyordum” ifadesini kullanmıştı.

T24’e ulaşan olay yeri yakalama tutanağında yer alan polis anlatımları da Sürenoğlu’nun ifadesini doğruladı. Tutanakta, Sürenoğlu’nun “Şerefsiz köpek, bir düğün için yol mu kesilir lan” dediği iddia edilirken; “Fiziksel olarak tarafımıza gelmiş şahsın direncini kıracak ölçüde bedeni güç kullanarak şahıs tarafımızdan etkisiz hale getirilmiş daha sonra şahıs tarafımızdan kelepçelenerek intikal noktası olan Çırağan Sarayı’nda görevli olan polislere teslim edildi” dendi.

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Darptan sonra Sürenoğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması açılmış ve İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği avukatın ‘konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına’ karar vermişti.

Kaynak: T24
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