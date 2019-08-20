  • BIST 96.154
  • Altın 276,009
  • Dolar 5,7076
  • Euro 6,3260
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Avukatı darp eden Cumhurbaşkanlığı korumalarına soruşturma izni verilmedi

»
İstanbul Valiliği, avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu darp eden Cumhurbaşkanlığı korumaları hakkında soruşturma izni vermedi.
Avukatı darp eden Cumhurbaşkanlığı korumalarına soruşturma izni verilmedi

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 13 Nisan'da Beşiktaş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları tarafından darp edilen avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun şikayetini inceleyen İstanbul Valiliği bölgede görevli olan iki polis memuru hakkında soruşturma izni vermedi.Soruşturma izni verilmemesine gerekçe olarak koruma görevlileri ile Sürenoğlu'nun konuştuğu ve beraber yürüyerek kamera açısından çıktıkları ayrıca MOBESE kayıtlarında da darp görüntülerinin olmaması gösterildi.

 

Valilik tarafından Sürenoğlu'na yollanan yanıtta, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı ve devlet başkanının korunması gereken kişiler içerisinde birinci sırada olduğu, bu korumayı yapan görevlilerin en ufak bir ihmal veya hataları telafisi mümkün olmayan çok büyük olaylara sebebiyet verebileceği, bu sebepledir ki bahse konu olayda Sayın Cumhurbaşkanının makam aracına doğru hamlede bulunan ve el kol hareketi yaparak bağıran Sürenoğlu’na orantılı güç kullanılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Sürenoğlu'nun avukatı Ömer Kavili, "İki polisin hangi birimlerde görev yaptığı ve hangi polisler hakkında inceleme yapıldığı belli değil. Valilik kararında Sürenoğlu’nun polislere hakaret ettiği ifade edilmiş ancak hakaret etmediği mahkemede kamera kayıtlar ile ortaya çıktı ve takipsizlik kararı verildi. Bu karar böyle kesinleşirse suç işleyen kişinin yanına kâr kalacak. İşkence suçu son derece önemlidir ve cezası altı ile sekiz yıldır. Hukuk devletinde bu durumun böyle olmaması gerekir" dedi.

'KAFASINI ARACA VURARAK KENDİSİNE ZARAR VERDİ' İDDİASIAlican Uludağ'ın Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberinde iseİstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu yüzündeki yaralara ilişkin, "Götürüldüğü araç içerisinde beklerken aracın sert kısımlarına kafasını vurarak kendisine zarar verdi" dediği iddia edildi.

 

Haberde, görüntülerde olmamasına karşın Sürenoğlu’nun 'şerefsiz köpek' dediğini iddia eden Vali Yerlikaya'nın, Sürenoğlu’na zorla tutanak imzatılmasına ilişkin "35 yaşında olgun ve eğitimli bir insan olduğu düşünüldüğünde Çırağan Oteli’nde merkezi bir yerde kalabalık bir ortamda kendisini tehlikede hissetmesi ve bu tutanağı imzalamak zorunda kaldığını söylemesi hayatın olağan akışına aykırı" dediği ileri sürüldü.

Sürenoğlu'nun karara karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açacağı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:14
  • Karışmadıkları şey kalmadı: Türkiye Diyanet İşleri, çizgi filmlere de el attı19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:33
  • Saadet Partisi'nden kayyum tepkisi:19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:06
  • İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Adana, Bursa, Antep’in de dahil olduğu 27 baro, Diyarbakır, Van ve Mardin'e kayyum atanmasına tepki gösteren ortak bir açıklama yaptı.19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:57
  • Kaftancıoğlu'ndan Belediye Başkanlarının görevden alınmasına tepki: Birileri ileri demokrasi demişti, değil mi?19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:43
  • TC Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de konvoyumuza hava saldırısı yapıldı, Rusya'yı şiddetle kınıyoruz19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:42
  • Davutoğlu’dan kayyum kararına sert tepki19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:40
  • Abdullah Gül: Demokrasimiz için doğru olmamıştır19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:32
  • Görevden almalara CHP'den tepki: Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:21
  • Mecidiyeköy Profilo AVM satışa çıktı, başlangıç bedeli 425 milyon lira19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti