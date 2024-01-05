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Avukatlar arasında tartışma çıktı... İşte detaylar

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Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davası duruşmasında 7’nci tanık İsias Otel personeli Zeynel Can dinlendi.
Avukatlar arasında tartışma çıktı... İşte detaylar

Can, sanıklarla bir akrabalığı olmadığını; Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’u tanıdığını söyledi.

Deprem anını anlatan Can, depremi hissettiğinde çalıştığını ve lobide olduğunu,  sarsıntıyı hissetmesiyle dışarıya, otelin doğu tarafına yola koştuğunu, bir süre gittikten sonra artık yürüyemediğini ve dışarda durduğunu anlattı. Can, otelin doğu yönünde yani öne doğru yıkıldığını söyledi. Can, depremde yaralanmadığını belirtti.

Oteli Ahmet Bozkurt’un işlettiğini, Efe Bozkurt’un da depremde 4-5 ay önce geldiğini belirten Zeynel Can, Efe Bozkurt’un personel alımı için yetkisi olmadığını kaydetti.

“Bozkurt’un otelde ofisi vardı ama kendisi arada bir çıkardı. Adıyaman’da da çok fazla durmazdı. Efe ve Mehmet Fatih Bozkurt da yukarı çıkmazdı” diyen Can oteldeki tadilat konusunda ise “Sandviç paneller yapıldı, başka da bir şey bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatlarının sorularını yanıtlayan tanık Zeynel Can, lobinin arka tarafında lobinin arkasında oturduğunu, oturduğu yer ve çıktığı yer arasında 100 metre kadar olduğunu kaydetti.

Can, “Otel 5-10 saniyede yıkılsaydı ben çıkamazdım, ben de enkazda kalırdım. Doğu tarafına doğru çıktım. Otelin yıkıntılarının bir kısmı otoparkta bir kısmı da yola doğru gitmişti” dedi.

Müşteki avukatları Can’dan sandviç panelin yapının neresinde olduğunu resimde göstermesini istedi.

Can, otelin 9 kat olduğunu ama yıkıldığında bayağı bir yükseklik oluştuğunu kaydederek moloz yığınlarının 3 katlı bir binaya tekabül ettiğini belirtti.

Tanık Zeynel Can, diğer yıkılan binanın batıda olduğunu, diğer binaların da yola yıkıldığını kaydetti.

 

Gece 23.00 te göreve başladığını ifade eden Can, “İşe başladığımda tur rehberlerinin otele giriş yapmıştı. Kayıtlar polise giderdi” dedi.

Can, oteldeki tadilat sırasında bir duvar yıkılarak müdüriyetin 2 metre kadar genişletildiğini de belirtti.

Binanın hangi yöne yıkıldığı konusunda tanık Can’ın söylemleri üzerinde salonda gerginlik yaşandı.

Can, her sorulduğunda otelin hangi tarafa yıkıldığı konusunda farklı bir yön söyledi.

Tanık Zeynel Can’ın beyanları alınırken müşteki avukatları ile müdafi avukatları arasında çıkan tartışmalar üzerine duruşmaya yarım saat ara verildi.

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