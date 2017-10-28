Avunduk: Doğru ölçümler yapabilme yeteneği büyük önem arz etmekte

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Oda bünyesindeki Kalibrasyon Laboratuarı’nın kapsamının ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Türkiye’de teknik incelemeler yaptı.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Oda Asbaşkanı Candan Avunduk, bir heyetle birlikte, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı KOBİGEM Koordinatörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının desteği ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanı ile Oda bünyesinde kurulan Kalibrasyon Laboratuvarı’nın kapsamının ve hizmet kalitesinin artırılması için Gebze-Kocaeli’de teknik incelemelerde bulundu.

Heyet, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Gebze Kalibrasyon Laboratuvarı, Ulusal Metroloji(ölçü bilimi) Enstitüsü (UME), özel bir kalibrasyon laboratuarı ve Gebze’de bulunan TSE Gebze Kalite Kampusü’nü ziyaret etti, TSE Marmara Bölge Koordinatörü Hüseyin Taşan ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Müdürü Teknik Yardımcısı Süleyman Zühtü Can ile görüştü.

Heyet, Kuzey Kıbrıs’ta kalibrasyon hizmetinin nasıl geliştirilebileceği konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Candan Avunduk, yaptığı açıklamada, “Ülke ihtiyaçlarının daha kapsamlı bir şekilde karşılanması için Türkiye’nin kalibrasyon ve metroloji alanlarındaki tecrübe ve bilgi birikiminden yararlanmalıyız” dedi.

Avunduk, “Doğru ölçümler yapabilme yeteneği, üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması ve ülke rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda KTSO bünyesinde daha önce yapılan çalışmalar çerçevesinde kurulan kalibrasyon laboratuarının ülke ihtiyaçlarını daha kapsamlı bir şekilde karşılaması için Türkiye’nin kalibrasyon ve metroloji alanlarındaki tecrübe ve bilgi birikiminden yararlanmak istiyoruz.” diye konuştu.

KTSO Kalibrasyon Laboratuarı’nın, terazi, sıcaklık, basınç ve boyut alanlarındaki kalibrasyon taleplerini karşılamak için hizmet verdiğine işaret edilen açıklamada, ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardında Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) başvurusunu yapan ve Eylül 2017 ayı içerisinde TÜRKAK denetimini tamamlayan Laboratuarın, 2018 yılı başında akredite olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Avunduk: Doğru ölçümler yapabilme yeteneği büyük önem arz etmekte