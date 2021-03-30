Avunduk: Hellimin sadece Kıbrıs’ta üretilecek olmasını iyi değerlendirmeliyiz

“Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında hellimin tescili ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında hellimin tescili ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘Hellim-Hallumi’ nin sadece Kıbrıs’ta üretilecek olmasının iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Avunduk, Avrupa Birliği’ne yapılacak satışlarda Yeşil Hat Tüzüğü’nün bir avantaj olduğunu ancak denetimle ilgili soru işaretleri bulunduğunu söyledi.

Avunduk, “Kuzey’i ve Güney’i sağlık ve hellim standartlarına göre kim denetleyecek. Denetlemeyle ilgili atamayı tescilin sahibi yapacak. Sağlık kontrollerini bağımsız firma yapacak” dedi.

Hellimin tescili ve yeşil hat tüzüğündeki düzenlemeyle ilgili taslağın içeriğini göremediklerini ifade eden Candan Avunduk, kararın yürürlüğe girmesi için belli bir süreye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Hellimin tescili ile ilgili tüm paydaşlarla uzun süreli bir mücadele verildiğini hatırlatan Candan Avunduk, şimdi hellimin Güney Kıbrıs üzerinden AB ülkelerine nasıl pazarlanabileceğinin görüşülmesi gerektiğini vurguladı.

Avunduk, belirlenen süt oranları konusunda sıkıntılar yaşanacağına da işaret ederek, şu anda küçükbaş hayvan süt oranının Kuzey’de yüzde 11-12, Güneyde ise 15-20 civarında olduğuna dikkat çekti.

Candan Avunduk, “Küçükbaş süt oranının yüzde 51’e çıkması 15 yıl alır. Hayvan hastalıklarında yüzde 90 iyiyiz, yüzde 85-90 sütümüz soğuk zincirde, fabrikaların tamamı AB normlarında ve yemler ülkede bulunuyor. Bunlar olumlu yanlarımız” dedi.

Hellimde yüzde 51 koyun ve keçi sütü kullanılacak olmasının maliyeti artırdığına dikkat çeken Avunduk, bunun Kıbrıslı Türk ve Rum üreticileri çıkmaza götürdüğünü kaydetti.