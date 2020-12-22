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Avunduk: “Kapanma söylentileri ekonomiye darbe vurmaktan başka işe yaramıyor”

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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, kapanma söylentilerinin ekonomiye darbe vurmaktan başka işe yaramadığını belirtti.
Avunduk: “Kapanma söylentileri ekonomiye darbe vurmaktan başka işe yaramıyor”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, kapanma söylentilerinin ekonomiye darbe vurmaktan başka işe yaramadığını belirtti.

Avunduk yaptığı yazılı açıklamada, KTSO olarak her zaman önce sağlık ve beraberinde sağlıkla ekonominin akılcı yönetimini savunduklarını kaydederek, “Ancak maalesef görüyoruz ki gerek hükümet edenler ve gerekse sosyal medyada hızla yayılan ‘kapanma’ söylentileri özel sektörü ve doğrudan ekonomik faaliyetleri darbelemeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Avunduk, salgın yönetimi konusunda defalarca görüşlerini gerek kamuoyu ve gerekse de yetkililerle paylaştıklarını, pandemi sürecinde ekonomik dengelerin oldukça hassas bir yapıda olduğunu, ölçülüp tartılmadan salgın konusunda yapılan açıklama ve dedikoduların ekonomiye darbe üstüne darbe vurduğunu belirtti.

Avunduk şöyle devam etti:

“Şöyle ki, zaten zor dönen para alışverişi bundan direkt olarak etkileniyor. Alacağını tahsil etmek isteyenler kapanma söylentilerini mazeret göstererek, ‘aralık ayının  25’i olsun bakalım durum ne olacak. Kapanacak mıyız kapanmayacak mıyız?’ demeye başlayan borçlularla karşılaşmaya başladı. Aynı şekilde iş yaptıracak olan da kapanmaya karşı korkar oldu.

Böylesine önemli ve hassas bir konuda açıklama yapacak yetkili veya yetkisiz kişiler iki kere düşünmeli. Paniğe neden olacak açıklama ve söylemlerden derhal kaçınmamız gerek. Yoksa bunun vebalini toplum olarak çok ağır öderiz.”

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