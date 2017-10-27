Avunduk: “Türkiye’nin tecrübe ve bilgi birikiminden yaralanmalıyız”

KTSO Asbaşkanı Candan Avunduk başkanlığındaki heyet ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı KOBİGEM Koordinatörü Ebru Kaptan Sertoğlu’nun, Türkiye’deki başarılı kuluçka, girişimcilik ve teknopark merkezlerinde teknik incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan (KTSO) verilen bilgiye göre, 25-26 Ekim tarihleri arasında İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi, İTÜ Teknokent ve TEB-TİM Girişim Evi ziyaret edilerek, Türkiye’de girişimcilik, inovasyon ve teknoloji odaklı üretim modelleri hakkında detaylı bilgi edinildi.

Teknik geziye, KOBİGEM Koordinatörü Ebru Kaptan Sertoğlu, KTSO Asbaşkanı Candan Avunduk, Yönetim Kurulu üyeleri Ramazan Gündoğdu, Yaprak Özyalçın, Oda Genel Sekreteri Doğa Dönmezer ve Oda Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlusu Doğukan Dalgalan katıldı.

Türkiye’nin en başarılı kuluçka ve teknoparklarından biri olduğu belirtilen İTÜ Çekirdek ve İTÜ Teknokent’te yapılan ziyarette, Genel Müdür Kenan Çolpan ile Kuluçka ve Hızlandırma Programları Müdürü Selma Bahçıvanoğlu ile görüşüldü.

Toplantıda, başta gençler olmak üzere iş fikri olan kişilere, fikir geliştirme, fikir şekillendirme, kuluçka aşaması, büyüme aşaması ve küresel rekabete açılma aşamalarında nasıl yardım edildiği ve yol gösterildiği yerinde öğrenildi.

Bununla birlikte İTÜ Çekirdek kuluçka merkezinde girişimcilerle yapılan toplantılarda gençlerin iş fikirlerini nasıl hayata geçirdikleri, ürünlerini nasıl pazarladıkları ve özellikle kuluçka merkezinin kendilerine nasıl destek olduğu ile ilgili görüşmeler yapıldı.

Toplantı sonunda heyet Genel Müdür Kenan Çolpan’a plaket takdim ederken, İTÜ Çekirdek ve Teknokent’le olası işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İTÜ’deki temasların ardından, KKTC heyeti, TEB’in Türkiye İhracatçılar Birliği ile kurmuş olduğu ve Girişim Merkezi tarafından faaliyetleri yürütülen İstanbul’daki TEB-TİM Girişim Evi’ni ziyaret etti.

Ziyarette TEB Girişim Merkezi kurucusu Mehmet Şöhrap Sanlı ve İş Geliştirme kıdemli danışmanı Hazal Işıtman ile görüşüldü.

Ziyarette TEB’in TİM ile birlikte Türkiye’de tekno-girişimciliğin geliştirilmesi yönünde yapmış olduğu faaliyetler ve girişimcilere yönelik verilen üniversite öncesi girişimciliğe hazırlık programları, üniversitelerde girişimcilik programları, yeni iş kuran girişimcilere sürekli destek programları, teknoloji ve ihracat potansiyeli yüksek firmalara stratejik pazarlama yönetimi danışmanlık programları hakkında detaylı bilgi alındı.

Ziyarette ayrıca girişimcilerin tecrübeleri dinlenerek, olası işbirlikleri ve KKTC’de girişimciliğin geliştirilmesi konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

AVUNDUK

KTSO Asbaşkanı Candan Avunduk, “KTSO olarak, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasının sadece ve sadece mal ve hizmet üretimi ve ihracatından geçtiğine inanmaktayız. Ülkemizde girişimciliğin geliştirilmesi, gençlerimizin iş fikirlerini hayata geçirerek bir yandan işveren olmaları ve bir yandan da diğer gençlere istihdam sağlamaları konusunda herkesin sorumluluk içerisinde bir görev alması gerekmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin girişimciliğin geliştirilmesi konusundaki tecrübesi ve bilgi birikiminden yararlanarak, bu girişimcilik modellerini kendi ülke gerçeklerimize uygun olarak KKTC’de hayata geçirmeliyiz” diye konuştu.

Açıklamaya göre, KOBİGEM Koordinatörü Ebru Kaptan Sertoğlu da, Türkiye’deki başarılı girişimcilik merkezlerini ziyaret ederek, Türkiye’nin girişimcilik konusunda yaratmış olduğu ekosistemi yerinde görmenin önemli bir tecrübe olduğunu ifade ederek, bu merkezlerle işbirliği içerisinde çalışarak ülkede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini sağlayabileceklerine inanç belirtti.