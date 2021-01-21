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Avunduk: Yerli üretim önemli, üretene ve üretilene sahip çıkılsın

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Kıbrıs Türk Sanayi Odası, “Yerli Üretime Sahip Çık” konulu basın toplantısı düzenledi.Toplantıda konuşan Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, üretene ve üretilene sahip çıkılması çağrısında bulundu.
Avunduk: Yerli üretim önemli, üretene ve üretilene sahip çıkılsın

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, “Yerli Üretime Sahip Çık” konulu basın toplantısı düzenledi.Toplantıda konuşan Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, üretene ve üretilene sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Avunduk, “Üretmek daha çok iş, daha çok aş daha çok istihdam demektir.. Üretmek kazançtır zengiliktir refahtır. Biz üretimden kopmadık ve üretmeye devam ediyoruz. Devlete halka çağrımızdır üretene ve üretilene sahip çıkılırsa tüm dünyada olduğu gibi yerel ürünler hak ettiği değeri görürse üretmeye büyümeye gelişmeye halka en kaliteli ürünleri sunmaya devam edeceğiz. Üretmek var olmaktır, kendi ayakları üzerinde durmaktır. Güçlü bir ekonomiye üreterek sahip olunur” dedi. Avunduk, ayrıca yerel ürünlerin marketlerde kurulacak olan stantlarda yer alacağını da belirtti. 

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