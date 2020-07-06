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Avunduk:Pandemi hastanesi eksikliği derhal giderilmeli

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Avunduk:Pandemi hastanesi eksikliği derhal giderilmeli
Avunduk:Pandemi hastanesi eksikliği derhal giderilmeli

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Pandemi Hastanesi eksikliğinin derhal giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk yaptığı yazılı açıklamada, Mart- Mayıs ayları içerisinde zamanında alınan önlemler neticesinde Covid-19 salgınının, başta sağlık çalışanlarının yoğun emeği olmak üzere, hükümetin doğru zamanda aldığı karar ve halkın bu kararlara sahip çıkmasıyla, sağlık yönünden minimal kayıpla geçirildiğine işaret etti.

Mart ayından Temmuz ayına kadarlık sürede pandemi hastanesi konusunun halen daha çözülmemiş olmasını “büyük bir başarısızlık” olarak değerlendiren Avunduk, tüm bunlara rağmen, içerisinden geçmekte oldukları bu günlerde pandemi hastanesi konusunda hükümetin faaliyetlerini önemsedikleri ve bu pandemi hastanesi eksikliğinin derhal giderilmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Avunduk: “Yaşamakta olunan güven bunalımı, pandemi hastanesinin eksikliğinden kaynaklamaktadır” dedi.

Pandemi hastanesi olmadığı için tek bir insan hayatının kaybedilmemesi için hükümetin gereken ne ise onu yapması gerektiğine vurgu yapan Avunduk, topluma verilecek güven ve kurtarılacak tek bir canın, vergilerle yerine geri koyabilecekleri milyonlardan kıyaslanamayacak kadar önemli olduğunu belirtti.

Avunduk sözlerine şöyle devam etti:
“Üzülerek belirtmek istiyoruz ki, açılımla ilgili olarak sürekli farklı farklı Bakanlar Kurulu kararları, farklı yaklaşımlar ve son dakika uygulamaları ciddi endişe yaratmaktadır. Hükümetin tutarlı, bilime dayalı, irade göstererek karar alması gerekmektedir, aksi takdirde kamu sağlığımızın yanı sıra zaten çok zor bir süreçten geçen ekonomimize geri dönüşü olmayacak zararlar verilecektir.”

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