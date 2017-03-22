Avustralya 12 bin sığınmacıyı kamplara yerleştiriyor

Avustralya'nın, 12 bin Suriyeli ve Iraklı sığınmacıdan 10 binini kamplara yerleştirdiği bildirildi.

Avustralya'nın, 12 bin Suriyeli ve Iraklı sığınmacıdan 10 binini kamplara yerleştirdiği bildirildi.

Avustralya Federal Göç Bakanı Peter Dutton, ülkesinin 1,5 yıl önce duyurduğu 12 bin sığınmacının alınmasına ilişkin karara göre, 12 bin kişiye vize verildiğini açıkladı.

Dutton, Ortadoğu ülkelerinden gelen 10 bin sığınmacının kamplara yerleştirildiğini, kalan 2 bin kişinin de gelecek aylarda kabul edileceğini söyledi.

Yeni Güney Galler eyaletinde Sığınmacıları Yeniden Yerleştirme Programı Genel Koordinatörü Peter Shergold, yerleştirme sürecinde incelemelerin dikkatle yapılacağını ifade etti.

Söz konusu 12 bin Suriyeli ve Iraklı sığınmacının, ülkeye her yıl kabul edilen 13 bin 750 sığınmacıya ek olarak alındığı belirtildi.

Eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott, Eylül 2015'te ülkesinin Irak'tan sonra Suriye'deki DEAŞ hedeflerini de vuracağını söyleyerek bölgede sığınmacı durumuna düşen 12 bin kişiyi ülkeye kabul edeceğini açıklamıştı.

Abbott, 12 bin sığınmacının Avustralya'da kalıcı olacağını vurgulamıştı. Sığınmacıların en muhtaç durumdaki "azınlıklardan" seçileceğini kaydeden Abbott, "Ürdün, Lübnan ve Türkiye'ye sığınan, zulme uğrayan azınlıklardan kadınlar, çocuklar ve aileler... en muhtaç olanlar..." demişti. Abbott, sığınmacıları alırken ayrımcılık yapılmayacağını vurgulayarak "Biz hepsine öncelik veriyoruz." diye konuşmuştu.