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Avustralya kavruluyor

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Avustralya'da ocak ayı 1910'dan bu yana en sıcak ay olarak kayıtlara geçti.
Avustralya kavruluyor

The Guardian'da yer alan habere göre, Avustralya'da ortalama sıcaklığın 30 dereceyi geçmesi nedeniyle Ocak 2019, 109 yılın en sıcak ayı oldu.

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Avustralya Meteoroloji Bürosu'ndan yapılan açıklamada, ocakta Adelaide kentinde ölçülen 46.6 derece ve Port Augusta kentinde ölçülen 49.5 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldığı kaydedildi.

 

16 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Güney Avustralya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 16 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

Bazı eyaletlerde yetkililer halka, dışarı çıkmamaları ve fiziksel aktiviteyi en aza indirmeleri çağrısında bulunmuştu.

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