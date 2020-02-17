Avustralya Meclisinden “Kıbrıs” Kararı

Avustralya Temsilciler Meclisinin, Avustralya hükümetini, aldığı bir kararla “Türkiye’ye seslenerek, Suriye’deki tek taraflı askeri operasyonlarının sona erdirilmesini istemeye ve Türkiye’nin bu faaliyetleriyle ilgili hesap vermesi için, uluslararası çabaları desteklemeye çağırdığı” ifade edildi.

Kararın, Adelaide bölgesi milletvekillerinden Steve Georganas tarafından sunulduğunu ve Georganas’ın bu kararla ilgili olarak gerçekleştirilen görüşme sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye’yle ilgili iddialarda bulunduğunu yazan

Fileleftheros gazetesi, Georganas’ın “Avustralya Meclisinin bölgede istikrar istediğini söylediğini” iletti.

Georganas “Avustralya Meclisinin barış içerisinde istikrarlı bir dünya arzu ettiğini, aynı zamanda iyi batı müttefikleri olarak desteklemeleri gereken Kürtlerin güvende olduğunun güvenceye alınmasını istediğini” de öne sürdü.

Avustralya meclisinin karar taslağı konusunda Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in de bilgilendirildiğini kaydeden gazete, Şilluris’in, Avustralya ve Meclisinin uluslararası hukukun uygulanmasına yönelik muhafaza ettiği ilkeli tezlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ekledi.