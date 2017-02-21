Avustralya tribünlerinde homofobik pankart tartışması

Avustralya’da bir futbol taraftar grubunun homofobik pankartı tartışma yarattı. LGBTİ hak savunucuları pankarta tepki gösterirken, taraftar grubu saldırgan tutumunu sürdürüyor.

Avustralya’nın Sydney şehrinde geçtiğimiz haftasonu Western Sydney Wanderers ve Sydney FC arasındaki derbi maçında Red and Black Bloc (RBB) diye bilinen Wanderers taraftar grubu homofobik bir pankart açtı.

Pankartta rakip takım Sydney FC’nin teknik direktörü bir penise oral seks yaparken gösteriliyordu.

Avustralya Futbol Federasyonu, yaklaşık 45 bin kişinin gözleri önünde açılan pankartı “kabul edilemez ve saldırgan” buldu.

“Homofobik pankart hayal kırıklığı yarattı”

Yeni Güney Galler Gey ve Lezbiyen Hakları oluşumundan Chris Pycroft, “Spor güvenli ve katılmak isteyen kişileri içeren bir şey olmalı. Bir grup taraftarın bu homofobik davranışlarını görmek hayal kırıklığına uğrattı. Bu tarz davranışların bir daha yaşanmaması sağlanmalı” dedi.

Taraftar grubu Red and Black Bloc ise homofobik pankartlarını şu sözlerle savundu:

“Açık ki bu ülkede futbol yanlış ellerde. Ana akım medyaya pezevenkliğinizi de alıp siktirin gidin. Bu pankart bu kadar popüler olduğuna göre yeni bir ürünü piyasaya süreceğiz.”

Wanderers CEO’su John Tsatsimas yayınladığı açıklamada pankartı “hoşgörmeleri” ya da pankarta “göz yummalarının” mümkün olmadığını söyledi.

Sydney FC ise, Wanderers’ın teknik direktörleri Graham Arnold’a resmi bir özür borçlu olduğunu belirtti.