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Avustralya yaklaşık 2 yıl sonra ilk kez kapılarını açıyor

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinin yaklaşık 2 yıl sonra ilk kez turistlere kapılarını açacaklarını açıkladı.
Avustralya yaklaşık 2 yıl sonra ilk kez kapılarını açıyor

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinin yaklaşık 2 yıl sonra ilk kez turistlere kapılarını açacaklarını açıkladı. Turistler, 21 Şubat'tan itibaren ülkeye girebilecek.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için sınırı vatandaş olmayanlara kapattıktan yaklaşık iki yıl sonra, 21 Şubat'tan itibaren tüm aşılı vize sahiplerine sınırlarını tamamen yeniden açacaklarını söyledi.

Avustralya sınırı Mart 2020'de kapattı ancak göçmenlerin, uluslararası öğrencilerin ve sırt çantalı gezginlerin Aralık ayında ülkeye girişine izin vermeye başladı.

Canberra'da düzenlediği basın toplantısında Morrison, "Çifte aşı yaptırdıysanız, sizi Avustralya'ya tekrar davet etmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

Sınır kurallarının gevşetilmesi, havayolları, oteller ve diğer turizm işletmeleri karantinalardan ve diğer sert kısıtlamalardan en çok etkilenen sektörlerde büyük heyecan yarattı.

Sıkı sınır kontrolleri ve ani kilitlenmeler, Avustralya'nın koronavirüs sayılarını birçok ülkeden çok daha düşük tutmasına yardımcı oldu, ancak son haftalarda hızla yayılan Omicron varyantının körüklediği vakalar rekor seviyelere ulaştı.

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