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Avustralya’da 46 milyon banknot ‘imla hatalı’ basılmış: Halk tepkili

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Avustralya’da 46 milyon banknot ‘imla hatalı’ basılmış: Halk tepkili
Avustralya’da 46 milyon banknot ‘imla hatalı’ basılmış: Halk tepkili

Avustralya Merkez Bankası 2018 yılında piyasaya sürülen 50 Avustralya Doları banknotlarında sorumluluk anlamına gelen ‘responsibility’ kelimesinde imla hatası yapıldığını söyledi ve bir sonraki baskıda bunun değiştirileceğini duyurdu.

Avustralya Meclisi’nin ilk kadın üyesi Edith Cowan’ın bir konuşmasından alıntının yer aldığı 50 dolarlık banknotlardaki hata Melbourne merkezli radyo istasyonu Triple M’in Instagram hesabında bir fotoğraf paylaşmasıyla fark edildi.

Merkez Bankası’nın ‘responsibility’ kelimesinde bir ‘i’ harfini unutması alay konusu olurken, Merkez Bankası sorumsuzlukla eleştiriliyor.

Bir kullanıcı ise bunu fark eden kişinin gözaltına alınması gerektiğini belirterek “Sahte para basacak olmasa bir insan bu kadar mikroskobik bir hatayı nasıl fark edebilir” diye sordu.

Paranın üzerindeki ilk kadın meclis üyesi Cowan’ın alıntılanan ve mikroskobik boyutlarda tekrarlayan şekilde banknotun üzerine basılan konuşması ise şöyle: “Buradaki tek kadın olmak çok büyük bir sorumluluk ve diğer kadınların da burada olması gerekliliğinin devam ettiğini vurgulamak istiyorum”.

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