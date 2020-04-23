Avustralya’da 6 ay süren yangınlarda yaralanan koalalar taburcu ediliyor

Yaklaşık 1 milyar 250 milyon hayvanın öldüğü yangınlardan kurtulan hayvanlar, artık doğaya dönüyor

2019'da Avustralya’da çıkan yangınlarda yaralanarak dünyada gündem olan koalalardan iyi haber geldi.

Yaralı koalalar, Yeni Güney Galler eyaletinin Port Macquarie bölgesindeki dünyanın yalnızca koalalara bakan tek hastanesinden taburcu ediliyor.

Bir haftada toplam 26 koala Innes Gölü Doğa Koruma Alanı’na bırakılacak.

Yan yana bırakılacak hayvanların yaş ve cinsiyetleri, üremelerini teşvik edecek bir topluluk oluşturmak için özel olarak ayarlandı.

Bölgedeki yağışların beklentileri aşması, koalaların daha erken bırakılmalarını sağladı.

Doğaya geri bırakılan koalaların arasında vücudunun yüzde 90‘ını kaplayan yanıklara sahip Anwen de var.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler, Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde yaklaşık 6 ay boyunca süren ve 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda, ormanların en az yüzde 21’inin kül olduğu Şubat sonunda belirlenmişti.

Yeni Güney Galler eyaletinde Eylül 2019'da başlayan ve diğer eyaletlerde de etkili olan yangınlarda, toplam 11 milyon hektara yakın alanın ve 3 binden fazla evin kül ve yaklaşık 1 milyar 250 milyon hayvanın da öldüğü açıklanmıştı.

Kırsal İtfaiye Servisi yaklaşık 6 ay süren tüm yangınların, yoğun yağmurların da yardımıyla 14 Şubat’ta kontrol altına alındığını duyurmuştu.