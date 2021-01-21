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Avustralya'da 72 tenisçi günlerdir karantinada; Djokovic'ten açıklama geldi

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Avustralya'da 72 tenisçi günlerdir karantinada; Djokovic'ten açıklama geldi
Avustralya'da 72 tenisçi günlerdir karantinada; Djokovic'ten açıklama geldi

Novak Djokovic, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Melbourne'de Koronavirüs nedeniyle izolasyonda bulunan meslektaşlarının şartlarının iyileştirilmesi için "iyi niyetlerle" yazdığı mektubun "bencil, zoraki ve iyilikten anlamaz" bir şekilde gösterildiğini savundu.

72 tenisçinin Avustralya Açık öncesi 14 günlük karantina periyodu sebebiyle odalarını terk edemediği Melbourne'de Novak Djokovic meslektaşlarının şartlarının iyileştirilmesi için Craig Tiley'e mektup yazmış ve arzu ettikleri sebebiyle ağır bir dille eleştirilmişti.

Eurosport Türkiye'nin haberine göre, Djokovic, daha kısa izolasyon periyodu talebinin ve karantinaların özel apartmanlara taşınması isteğinin "yalnızca oyuncuları düşündüğü için" olduğunu söyledi.

Özel konutlara çıkma imkanı verilmeyen oyuncular, antrenman da yapamıyor. 

İşte Djokovic'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dünyanın nasıl yönetildiğini ve kimin neden daha büyük ve daha iyi olduğunu anlıyorum. Ayrıcalıklarımı zor yoldan elde ettim. Bu sebeple yalnızca seyirci kalmam benim için çok zor olurdu."

"Hepimiz Avustralya'ya yarışmaya geldik. Turnuva öncesi hazırlanamamak ve antrenman yapamamak gerçekten hiç de kolay değil. Medyanın öne sürdüğünün aksine hiç birimiz 14 günlük karantinayı sorgulamadık."

"Medyada olay çok çabuk yükseldi ve ben de dahil olmak üzere oyuncuların karantinadaki memnuniyetsizliklerinden dolayı iyilikten anlamaz, güçsüz ve bencil olduklarına dair bir algı oluştu. Bunun bu şekilde olması çok üzücü çünkü kaç oyuncunun ne kadar minnettar olduğunu bilmiyorum."

"Pandemi esnasında uluslararası spor organizasyonları düzenlemenin yerel halk ve oyuncular için sağlık riskleri oluşturduğunu biliyorum."

"Bu sebeple ülke ekonomisine ve insanlarına katkısı ve yarattığı fırsatlarla birlikte tenis sevgisi için de bu riski göze alarak bizi ağırlayan Tenis Avustralya'ya, Avustralya Hükümeti'ne ve yerel halka bütün teşekkürlerimi iletiyorum."

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