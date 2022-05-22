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Avustralya’da ağaçlar artık iki kat daha hızlı ölüyor: ‘Olağan şüpheli’ iklim değişikliği

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Avustralya’nın kuzeyindeki Queensland’de son 35 yılda ölen ağaçların oranı iki katına çıktı.
Avustralya’da ağaçlar artık iki kat daha hızlı ölüyor: ‘Olağan şüpheli’ iklim değişikliği
Queensland Avustralya Fotoğraf:

Araştırmalar tropikal ormanlardaki ağaç ölümlerinin 1980’lerden bu yana iki katına çıkmasının iklim değişikliğine bağlı olabileceğini söylüyor.

Nature’da yayınlanan makaledeki bulgular 24 farklı bölgede yapılan kataloglama çalışmalarından sonra elde edildi.

Araştırmayı yürüten Oxford Üniversitesi ekologlarından David Bauman, bu araştırma için ormanları başlangıçta her 2 yılda bir, ardından her 3-4 yılda bir incelendiklerini ve analiz için 81 türe odaklandıklarını söylüyor: “Ağaçlar o kadar uzun ömürlü organizmalar ki, bir ağacın ölümü gibi nadir olaylarda değişiklikleri tespit edebilmek için gerçekten çok büyük miktarda veri gerekiyor.”

Tropik ormanlar: Hem güçlü hem kırılgan

Bauman ve ekibi 1971’den itibaren 2,305 ağacın öldüğünü kayda geçirdi. 1980’lerin ortalarından itibaren, ağaç ölüm riskinin yılda ortalama yüzde 1’den yüzde 2’ye yükseldiğini hesapladı.

 

David Bauman, ağaçların karbon dioksidi çekerek küresel ısınmayı yavaşlattığını belirtiyor. Dolayısıyla, ağaç ölümlerinin artması ormanların karbon azaltma işlevini düşürüyor: “Tropik ormanlar iklim değişikliğini yavaşlatmada kritik öneme sahip ama aynı zamanda değişen iklim karşısında çok kırılganlar.”

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