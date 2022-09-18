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Avustralya’da başına ödül konan çete lideri Türkiye’de öldü

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Avustralya'da suç şebekesi Alameddine grubunun üst düzey isimlerinden Murat Galasi, başına ödül konulduktan sonra kaçarak sığındığı Türkiye'de öldü.
Avustralya’da başına ödül konan çete lideri Türkiye’de öldü

Avustralya’da başına ödül konduktan sonra Türkiye’ye kaçan ülkenin en ünlü suç şebekelerinden Alameddine grubunun üst düzey ismi Murat Galasi’nin burada öldüğü açıklandı.

Avustralya ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, suç örgütünün üst düzey isimlerinden Galasi, ülkede polis tarafından en çok aranan isimlerden biriydi. Öyle ki Avustralya polisi Galasi’nin başına ödül koymuştu.

Galasi (pictured) was a 'smart operator' who fled to Turkey amid Sydney's gang war

SUİKASTTAN KURTULMUŞTU

33 yaşındaki Galasi’nin İstanbul’da bir spor salonunda öldüğü açıklandı. Galasi’nin antrenman sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Çete liderinin Aralık 2021’de Sydney’de bir suikasttan kurtulduğu da aktarıldı.

Galasi’nin ölümünü çete üyelerinden Ali Younes, sosyal medya hesabından duyurdu. Younes, ‘Güzel ağabeyim, kalbim acıyor, kayboldum, seni çok seviyorum… bu hayat sensiz eskisi gibi olmayacak’ diye yazdı.

EN ÇOK ARANAN İSİMLERDEN BİRİYDİ

Galasi’nin başına ödül konulduktan hemen sonra yaklaşık  2 hafta önce ülkeden kaçtığı aktarıldı. İngiliz Telegraph gazetesi, Galasi’nin Lübnan’dan Türkiye’ye geçtiğini yazdı.

Galasi, NSW Polisi tarafından 2021’de en çok aranan isimler arasına alındı. Galasi’den Alameddine suç şebekesinin kıdemli bir üyesi olarak bahsedildi.

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