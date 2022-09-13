  • BIST 3.623,86
  • Altın 1012.91
  • Dolar 18.2406
  • Euro 18.5489
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

A﻿vustralya'da bir adam kangurusu tarafından öldürüldü

» »
A﻿vustralya polisi, ülkenin güneybatısındaki Perth yakınlarında yaşayan bir kişinin, evcil hayvanı olarak beslediği kangurusu tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
A﻿vustralya'da bir adam kangurusu tarafından öldürüldü

P﻿azartesi günü Redmond'daki evinde akrabası tarafından bulunan 77 yaşındaki adam ağır yaralı haldeydi.

Acil yardım ekipleri eve ulaştığında kanguru müdahale edilmesini engelleyince polis hayvanı öldürmek zorunda kaldı. Adam da olay yerinde hayatını kaybetti.

P﻿olis açıklamasında adamın o sabah kanguru tarafından saldırıya uğradığını düşündükleri ifade edildi.

A﻿vustralya'da yaklaşık 50 milyon kanguru yaşıyor. Ağırlığı 90 kg ve uzunluğu 2 metreyi bulabilen bu hayvanların nadiren saldırgan oldukları biliniyor.

Bu olay 1936'dan bu yana rastlanan ilk ölümcül kanguru saldırısı oldu.

K﻿anguru davranışı uzmanı Graeme Coulson, Avustralya televizyonu ABC'ye yaptığı açıklamada, bu hayvanların keskin dişleri, pençeleri ve güçlü bacaklarıyla aslında "pek çok silahının" bulunduğunu söyledi.

Coulson, endişelendiklerinde ya da stres yaşadıklarında kanguruların tehlikeli olabildiğini belirtti.

İki ayak üstünde duran kanguruların, kendileri gibi olan insanları tehlike olarak algılayabileceğini ekledi. Özellikle erkek kangurular birbirlerini tehdit etmek istediklerinde, iki ayak üzerinde dik bir şekilde duruyor.

T﻿emmuz ayında Queensland'de yürüyüş yapan 67 yaşındaki bir kadın, kanguru tarafından saldırıya uğramıştı. Bacağı kırılan kadının her yerinde kesikler oluşmuştu.

Mart ayında ise üç yaşında bir kız çocuğu New South Wales'te kanguru saldırısından dolayı yaralandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avustralya'da gaz arzında sorun büyüyor02 Haziran 2022 Perşembe 10:34
  • Rekor seviyedeki enflasyonla boğuşan Yeni Zelanda'da gençler ülkeyi terk ediyor19 Mayıs 2022 Perşembe 11:05
  • Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekle suçlanan öğretmen, okulu ayağa kaldırdı05 Mayıs 2022 Perşembe 22:45
  • TikTok yıldızına saldırı! Video çektiği esnada yüzüne asit attılar18 Nisan 2022 Pazartesi 21:46
  • Avustralya'da havalimanları Paskalya tatili yoğunluğuyla başa çıkamıyor14 Nisan 2022 Perşembe 12:28
  • Avustralya'da her 5 kişiden birine COVID-19 bulaştı14 Nisan 2022 Perşembe 09:09
  • Avustralya Ukrayna’ya zırhlı araç gönderecek01 Nisan 2022 Cuma 09:16
  • Avustralya Parlamentosuna konuşan Zelenskiy zırhlı araç istedi31 Mart 2022 Perşembe 15:55
  • Avustralya’daki maden alanlarındaki ağaç kesimleri hayvan türlerini tehlikeye atıyor22 Mart 2022 Salı 11:21
  • Putin'e ülkeye giriş yasağı getirdiklerini duyurdular28 Şubat 2022 Pazartesi 09:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti