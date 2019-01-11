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Avustralya'da bir pitonun üzerinden 500'den fazla kene çıkarıldı (VIDEO HABER)

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Avustralya’da yılan yakalayıcıları tarafından vücudu yüzlerce keneyle kaplanmış halde bulunan piton yapılan müdahale sonrasında kurtarıldı.
Avustralya'da bir pitonun üzerinden 500'den fazla kene çıkarıldı (VIDEO HABER)

Avustralya'nın Queensland eyaleti Gold Coast bölgesinde bir evin arka bahçesindeki yüzme havuzu içerisinde vücudunun birçok yerini kenelerin kaplamış halde bir piton bulundu.

Profesyonel bir vahşi yaşam uzmanı tarafından bulunduğu yerden alınarak, tedavi için kliniğe götürülen pitonun üzerinden 500'den fazla kenenin çıkartıldığı belirtildi.

Gold Coast and Brisbane Snake Catcher (Gold Coast ve Brisbane Yılan Yakalama) isimli organizyonun çalışanlarından Tony Harrison BBC'ye yaptığı açıklamada, Nike ismini verdikleri yılanın, vücudundaki kenelerden kurtulmak için havuza girmiş olduğuna inandıklarını belirtti.

'ELLERİMİN ALTINDA BİR TORBA BİLYE TUTMAK GİBİYDİ'

"Şüphesiz ki yılan inanılmaz derecede rahatsız durumdaydı" diyen Harrison, "Yılanın bütün suratı şiş ve benek benekti. Tüm suratı kanını emmekten ötürü oldukça büyümüş halde ola kenelerle kaplıydı" ifadelerini kullandı.

Harrison, yılanın üzerinden keneleri çıkarmanın ‘ellerimin altında hareket eden bir torba bilye tutmak' gibi hissettirdiğini söyledi.

'GEREKLİ TEDAVİ YAPILMAMIŞ OLSAYDI KURTULAMAYABİLİRDİ'

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Queensland Üniversitesi'nden doçent doktor Bryn Fry, "Vahşi yaşamda yılanlar, az sayıda kene ya da diğer parazitleri vücutlarında bulundururlar ancak, böylesine büyük miktarda kenenin varlığı, yılanın hastalanmasına yol açabildiğini göstermekte. Açıkça belirtmem gerekir ki gerçekten çok hasta bir halde getirildi ve gerekli tedavi uygulanmamış olsaydı kurtulamayabilirdi" dedi.

 

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