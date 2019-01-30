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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Avustralya’da bir turist, avucuna aldığı zehirli ahtapotla görenleri şok etti (video)

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Daily Mail’de yer alan habere göre, birkaç dakika içinde 26 kişiyi öldürebilecek küçük bir mavi ahtapotu avucunda tutan bir turistin görüntüleri videoya kaydedildi.
Avustralya’da bir turist, avucuna aldığı zehirli ahtapotla görenleri şok etti (video)

 

Videonun Darwin’deki bir plajda çekildiği belirtildi. Görüntülerde, bir kişinin avucunda bir süre tuttuğu zehirli ahtapotu tekrar suya bıraktığı görülüyor. Video Avustralyalı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yayınlandı. Videoya yorum yazanlardan biri, “Normalde oldukça sakinimdir, fakat bu görüntü yüreğimi hoplattı. Bu, ölümü avuçta tutmakla eşdeğerdir” dedi. Başka kullanıcılar ise yazdıkları yorumlarla, bu ahtapatların yılanlar gibi sadece öz savunma durumunda saldırdıklarını ve genellikle kaçmayı tercih ettiklerini belirtti.

 

Mavi halkalı ahtapotlar, Japonya’dan Avustralya’ya kadar uzanan bölgede, Pasifik Okyanusu’nun kıyı sularında yaşıyor. Bu küçük ahtapot, 26 yetişkin insanı birkaç dakikada öldürebilecek miktarda zehir taşıyor. Nöroparalitik bir etkisi olan zehirin, panzehiri bulunmuyor.

Bu ahtapotların sahip oldukları yüksek toksititeye rağmen, geçen yüzyılda ikisi Avustralya ve biri de Singapur’da olmak üzere, insanlara ölümle sonuçlanan sadece üç saldırı gerçekleştirdikleri kayıt altına alındı.

 

 

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