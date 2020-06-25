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Avustralya’da Covid-19’un bilançosu ağırlaşıyor: Qantas 6 bin kişiyi işten çıkaracak

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Avustralya’da Covid-19’un bilançosu ağırlaşıyor: Qantas 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Avustralya’da Covid-19’un bilançosu ağırlaşıyor: Qantas 6 bin kişiyi işten çıkaracak

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde bir kişinin daha yeni tip Koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 104’e çıktı.

Victoria eyaletindeki Covid-19 vakalarındaki yükselişin sürmesi, ikinci dalga endişelerini gündeme taşırken NSW Eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant, virüse yakalanan 85 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalette son bir haftada 28 yeni vaka tespit edildiğini belirten Chant, Sydney’deki bir öğrencide Covid-19 çıkması üzerine okulun dezenfekte edilmek üzere geçici süreyle kapatıldığını söyledi.

Yaşanan can kaybıyla birlikte Avustralya’da Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 104’e çıktı, virüse yakalanan 7 bin 521 Avustralyalıdan 6 bin 924’ünün iyileştiği kaydedildi.

VICTORIA EYALETİNDE KARANTİNAYI ASKERLER DENETLEYECEK

Son günlerde ani artış gösteren Covid-19 vakalarıyla mücadele etmeye çalışan Victoria Eyalet Hükümeti, son 24 saatte 33 kişiye daha virüs bulaştığının tespit edilmesi üzerine, Avustralya Ordusundan yardım talep etti.

Eyalette virüsle mücadelede görev alacak yaklaşık 1000 kişilik askeri personelin, otellerdeki zorunlu karantinanın denetiminde ve virüsün yoğun olduğu bölgelerdeki çalışmalara lojistik destek vereceği belirtildi.

Öte yandan NSW, Tazmanya, Güney Avustralya ve Queensland eyalet hükümetleri de gelen talep üzerine, test ve toplumu bilinçlendirme faaliyetlerinde Victoria Hükümetine destek vereceklerini açıkladı.

QANTAS 6 BİN İŞÇİ ÇIKARTACAK

Avustralya’nın ulusal hava yolu şirketi Qantas, Covid-19 salgınının etkilerinden kurtulmak amacıyla çoğunluğu uluslararası hizmet birimlerinden olmak üzere 6 bin personeli işten çıkartacağını açıkladı.

İleriki yılarda ortaya çıkması öngörülen 15 milyar dolarlık masraftan kaçınmak için 12 ay içinde 100 kadar uçağın depolanacağını duyuran şirket, daha önce askıya alınan 15 bin çalışanın ne zaman geri döneceğini konusunda tarih vermedi.

Çıkartılacak işçilere ödenecek tazminatın 600 milyon doları bulacağını aktaran Qantas'ın CEO’su Alan Joyce, milyarlarca dolarlık kaybın, kendilerine başka seçenek bırakmadığını söyledi.

Qantas, Avustralya sınırlarının yıl sonuna kadar kapalı kalabileceğinin açıklanması üzerine, uluslararası uçuşları ekim ayının sonuna kadar iptal etmişti.

Hava yolu şirketinin işçileri çıkartmasıyla ülkedeki işsizlik oranının artması bekleniyor.

Avustralya'da nisan ayında 6,4 olan işsizlik oranı, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle geçen ay 7,1’e yükselmişti.

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