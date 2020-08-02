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Avustralya'da düşen uçak, uyuşturucu çetesini açığa çıkardı: 500 kilo kokainin ağırlığını taşıyamadı

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Avustralya'daki bir uyuşturucu çetesi, kokain taşıdıkları küçük uçak düşünce yakalandı. Yetkililer, uçağın 500 kilogram kokaininin ağırlığını taşıyamayarak düştüğünü açıkladı.
Avustralya'da düşen uçak, uyuşturucu çetesini açığa çıkardı: 500 kilo kokainin ağırlığını taşıyamadı

Avustralya'daki bir uyuşturucu çetesi, kokain taşıdıkları küçük uçak düşünce yakalandı. Yetkililer, uçağın 500 kilogram kokaininin ağırlığını taşıyamayarak düştüğünü açıkladı.

Kalkış sırasında düşen bir küçük uçak, Avustralya merkezli bir uyuşturucu çetesinin yakalanmasını sağladı. Cessna marka küçük uçağa kapasitesini aşacak şekilde 500 kilogram kokain yüklendiği, uçağın Avustralya’ya gitmek üzere Papua Yeni Gine’den kalkışı sırasında düştüğü açıklandı.

Bulunan kokainin 57 milyon değerinde olduğu belirtiliyor. Olayla ilgili pilot dahil beş kişi tutuklanırken, polise göre ortaya çıkarılan çetenin İtalyan mafyasıyla bağlantıları bulunuyor.

Avustralya Federal Polisi’nden yapılan açıklamadaysa, çeteyle dalga geçercesine “Faaliyetlerinde, açgözlülük önemli bir rol oynadı. Uçağın kalkamamasında, kokainin ağırlığının bir etkisinin olduğu ihtimali gözardı edilemez” denildi.

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