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Avustralya'da Etkili Olan Şiddetli Yağış Nedeniyle 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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AVUSTRALYA
14.10.2022 21:53
Avustralya'da Etkili Olan Şiddetli Yağış Nedeniyle 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Avustralya’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, ülkenin 4 eyaletinde tahliye kararı alındı.
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