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Avustralya'da Etkili Olan Şiddetli Yağış Nedeniyle 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Avustralya'da Etkili Olan Şiddetli Yağış Nedeniyle 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Avustralya'da Etkili Olan Şiddetli Yağış Nedeniyle 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Avustralya’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, ülkenin 4 eyaletinde tahliye kararı alındı.

 

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