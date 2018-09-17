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Avustralya'da iğneli çilek alarmı

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Avustralya'da 'iğneli çilek' saldırıları hakkında bilgi verene 450 bin TL ödül vaadi
Avustralya'da iğneli çilek alarmı

Avustralya'da en az 6 eyalette süpermarketlerde satılan çileklerin içinden dikiş iğneleri çıktı. Federal hükümetin sağlık bakanı olayın 'kötü amaçlı bir suç' olduğunu söylerken Queensland eyaleti bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında bilgi getirene 100.000 Avustralya doları (450 bin TL) ödül vereceklerini duyurdu.

Avustralya'da en az 6 eyalette süpermarkelerde satılan çileklerin içinden dikiş iğneleri çıkması büyük paniğe neden oldu. Olaylar geçen hafta Queensland eyaletinde bir erkeğin bir süpermarketten aldığı taze çilekleri yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasıyla başladı.

O olaydan bu yana insanlar sosyal medyadan satın aldıkları çileklerin içine içine gizlenmiş dikiş iğnelerinin fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

 

​Queenland'deki bir dizi marka, ürünlerini market raflarından çekme kararı alırken New South Wales ve Victoria eyaletlerinden birden fazla 'içine iğne gizlenmiş çilek' vakası rastlandı.

Ayrıca Güney Avustralya, Avustralya Başkent Bölgesi ve Tasmanya'da da benzer vakalar görüldü.

'HALKIN GENELİNE BİR SALDIRI'

 

Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk "Bunun arkasında kim varsa sadece Queensland ve Avustralya'nın geri kalanındaki aileleri riske atmıyor aynı zamanda tüm endüstriyi riske sokuyor" dedi.

Queensland hükümeti de bu olaylardan sorumlu olan kişi ya da kişilerin bulunmasını sağlayacak bilgi verecek olanlara 100.000 Avustralya doları (yaklaşık 450 bin TL) verileceğini de duyurdu.

Queensland polisi de ulusal televizyon ABD'ye yaptığı açıklamada genellikle küçük plastik kaplarda satılan çileklerin içine dikiş iğnelerinin gizlendiğini ve bu eylemin 'açıkça insanları yaralama' amacı taşıdığını belirtti.

Eyem ikimin yaptığı bilinmiyor ancak Queensland Çilek Yetiştiricileri Derneği olaydan 'kızgın bir eski işçinin' sorumlu olabileceğini öne sürdü.

Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt da olayları 'kötü amaçlı bir suç ve halkın geneline yönelik bir saldırı' olarak niteledi ve ulusal gıda güvenliği kurumunu konuyu araştırması için görevlendirdiğini söyledi.

ÇİLEKLERİN TÜKETİLMEDEN ÖNCE KESİLMESİ ÇAĞIRISI YAPILDI

Sağlık yetkilileri tüketicilere satın aldıkları çilekleri yemeden önce kesmeleri uyarısı yaparken, ABC televizyonu plastik kaplarda satılan çilek sepetlerinin fiyatlarında yarı yarıya düşüş olduğunu ve çileklerin üretim maliyetinin altında satılmaya başlandığını duyurdu.

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