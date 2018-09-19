  • BIST 95.792
  • Altın 242,816
  • Dolar 6,2744
  • Euro 7,3283
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Avustralya’da ‘iğneli çilek krizi’ sektörü vurdu

»
Avustralya’nın Queensland eyaletinde üretilip paketlenen çileklerden dikiş iğnesi çıkmasının ardından ürünlerin ülke geneli ve Yeni Zelanda’da marketlerden toplatılması üzerine kriz yaşayan çilek üreticilerine 2 milyon Avustralya doları destek sağlanacak.
Avustralya’da ‘iğneli çilek krizi’ sektörü vurdu

Federal Bölge Hizmetleri Bakanı Bridget McKenzie ve Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk tarafından yapılan ayrı ayrı açıklamalarda çilek sektöründe yaşanan krizi sona erdirmek için toplamda 2 milyon Avustralya doları (yaklaşık 9.3 milyon TL) değerinde yardım paketi hazırlandığı belirtildi.

 

McKenzie, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘‘Çileklerde gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için bir milyon dolarlık yardımda bulunacağız'' ifadelerini kullandı.

Queensland Başbakanı Palaszczuk da sektöre destek olmak ve güvenlik boşluklarını kapatmak için bir milyon dolarlık paket hazırladıklarını açıkladı.

Çileklere ilk iğneleri yerleştirenin haricinde halkın sağlığı ile oynayan başka kişilerin de bulunduğunu belirten Palaszczuk, ‘‘Bu suçu devam ettirenler suçu ilk işleyenden çok daha kötüdür'' dedi.

POLİS SUÇLULARI ARIYOR

İğneli çilek krizi, geçen hafta Queensland eyaletinde bir kişinin süper marketten aldığı çileği yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başlamıştı. Çileklerin içine dikiş iğnesi yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. İçine iğne yerleştirilmiş çilekler, Victoria, Batı Avustralya, Yeni Güney Galler, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerinde de bulunmuştu. Bunun üzerine ülke genelinde ve Yeni Zelanda'da çilekler marketlerden toplatılmıştı.

 

Çileklere iğneleri yerleştirenleri bulmak için başlatılan soruşturmada 60'ı dedektif olmak üzere 100'den fazla polis görev alıyor.

Queensland Başbakanı Palaszczuk çileklere iğne yerleştirerek halkın sağlığını ve çilek sektörünü tehlikeye atan kişi veya kişilerin 10 yıla kadar hapse mahkum edileceğine dikkati çekmiş, sorumlularla ilgili bilgi verenlere 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 464 bin lira) para ödülü verileceğini söylemişti.

İlgili Haber: http://www.detaykibris.com/avustralyada-igneli-meyve-alarmi-bu-sefer-elmalardan-igne-cikiyor-170571h.htm

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Eski eşten Hande Ataizi'ye izin çıktı19 Eylül 2018 Çarşamba 09:09
  • Amazon Türkiye resmen açıldı19 Eylül 2018 Çarşamba 08:52
  • Milyarderler neden medya sahibi olmak ister?19 Eylül 2018 Çarşamba 08:36
  • Kafeinsiz kahve nasıl elde ediliyor?18 Eylül 2018 Salı 15:31
  • İngiltere'de bir ev kedisi kaldığı eve 30 paket kokain getirdi18 Eylül 2018 Salı 14:49
  • Kanada'da yapay trans yağlar yasaklandı18 Eylül 2018 Salı 14:33
  • Bir ülkede daha esrar içmek artık serbest18 Eylül 2018 Salı 14:01
  • Yaşlanmamanın sırrı 'genç insan kanı enjeksiyonu' olabilir mi?18 Eylül 2018 Salı 12:21
  • Avustralya'da iğneli meyve alarmı: Bu sefer elmalardan iğne çıkıyor18 Eylül 2018 Salı 11:50
  • 2 milyon lira mirası bitirdi, hırsızlıktan tutuklandı18 Eylül 2018 Salı 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti