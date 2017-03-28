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Avustralya'da kasırga 35 bin evi elektriksiz bıraktı

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Avustralya'da kasırga 35 bin evi elektriksiz bıraktı
Avustralya'nın Queensland eyaletini vuran ve hızı saatte 270 kilometreye kadar ulaşan Debbie Kasırgası 35 binden fazla evde elektrik kesintisine neden oldu.

Avustralya Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Queensland eyaletinin kuzey kesimlerinde etkili olmaya başlayan ve 35 bini aşkın evi elektriksiz bırakan Debbie Kasırgası nedeniyle yaklaşık 400 okul ve çocuk bakım merkezi geçici olarak kapatıldı.

Bowen, Mackay, Withsunday, Airlie Beach bölgelerinde hızı yer yer 270 kilometreye ulaşan kasırganın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, fırtınanın etkili olduğu bölgelerdeki vatandaşlara çağrıda bulunarak evlerinde kalmalarını istedi.

Palaszczuk, "Bugün çok uzun ve çok zor bir gün olacak ama biliyorum ki herkes hazır durumda ve doğru olanı yapacak. Ayrıca acil servis ekipleri tehlikeli hava şartları sona erdiğinde yardıma hazır olacak." ifadelerini kullandı.

Hasar tehlike geçtikten sonra ortaya çıkacak

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ise dün yaptığı açıklamada, bölge sakinlerine çağrıda bulunarak acil servis ekiplerinin uyarılarını dikkate almalarını istemişti.

Tropikal kasırga Debbie'den etkilen bölgelere yardımda bulunmak için Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF), Avustralya Acil Servis (SES) ekipleri, Queensland polisi ve hastaneler hazır bekletiliyor.

Kasırganın vurduğu bölgelerde ağaçların devrildiği, birçok yolun ulaşıma kapatıldığı ancak hasarın tehlike geçtikten sonra ortaya çıkacağı belirtiliyor.

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