Avustralya’da Koronavirüsten Can Kaybı Artıyor

Avustralya’da 3 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle can kaybı 54’e, virüse yakalananların sayısı 6 bin 204’e yükseldi.

Yeni Güney Galler (NSW) Tazmanya ve Victoria Eyalet Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi altındaki 3 erkek daha hayatını kaybetti.

Böylelikle ülkede Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 54’e yükselirken, yaklaşık 335 bin kişiye yapılan testler sonucunda 6 bin 204 Avustralyalının virüse yakalandığı belirlendi. Bunlardan 2 bin 987'si iyileşti.

Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Avustralya’da da bu Paskalya bayramının alışılmışın dışında evde kutlanacağını vurgulayan Başbakan Scott Morrison, yürürlükteki yasak ve kısıtlamalara uyulmasını istedi.

Paskalya mesajında, bugünden itibaren 4 günlük resmi tatile giren Avustralyalılara "dışarı çıkmamaları" çağrısı yapan Başbakan Morrison, "Seyahat etmek, bir yere gitmek yok. Bu Paskalya’da evdeyiz." ifadelerini kullandı.

KOVİD-19 YASAKLARINI İHLAL EDEN BAKANA BİN DOLAR CEZA

NSW Emniyet Müdürü Mick Fuller, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasaklarına aykırı davranarak Sydney’e yaklaşık bir saatlik mesafedeki tatil evine giden NSW Eyalet Sanat Bakanı Don Harwin’e bin Avustralya doları (Yaklaşık 4 bin TL) ceza kesildiğini açıkladı.

Bakan Harwin’in kuralları hiçe sayarak halk sağlığını tehlikeye attığı için para cezası aldığını vurgulayan Fuller, hiçbir kişi veya kurumun Kovid-19 yasalarının üzerinde olmadığını söyledi.