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Avustralya’da Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 7’ye Çıktı

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Avustralya’da Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 7’ye Çıktı
Avustralya’da Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 7’ye Çıktı

Avustralya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 7’ye, virüs nedeniyle hastalananların sayısı 756’ya yükseldi.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti Sağlık Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Sydney’deki Ryde Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören 81 yaşındaki kadın hasta hayatını kaybetti.

Dün gece yaşanan can kaybıyla birlikte NSW’de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6’ya çıkarken, toplam can kaybı 7’ye ülke genelindeki vaka sayısı ise 756’ya yükseldi.

Kovid-19’un ilk görüldüğü 25 Ocak'tan itibaren vakaların hızla artması üzerine dün alınan yeni önlemleri açıklayan Başbakan Scott Morrison, Avustralya vatandaşları, oturma izin olanlar ve onların aile fertleri haricindeki kişilerin bugün saat 21:00’den itibaren ülkeye alınmayacağını açıklamıştı.

Yasak dışında tutulanlara da ülkeye girdiklerinden itibaren 14 gün boyunca kendi kendilerini karantinaya alma zorunluğu getirildi. Karantina kurallarını ihlal edenlere para ve hapis cezası verilecek.

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