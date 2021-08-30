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Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini aştı

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Avustralya’da son 24 saatte 1375 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi, virüse yakalanan 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı bin 3’e yükseldi.
Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini aştı

Avustralya’da son 24 saatte 1375 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi, virüse yakalanan 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı bin 3’e yükseldi.

Eyalet sağlık bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, tam kapanmanın yürürlükte olduğu eyaletlerden Yeni Güney Galler (NSW), Victoria ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) COVID-19’dan can kaybı ve yeni vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Delta varyantının en fazla etkili olduğu NSW, son 24 saatte bin 290 yeni vaka ile ülkenin en fazla COVID-19 vakası kaydedilen eyaleti oldu.

Diğer eyaletlerde can kaybı kaydedilmezken NSW’nin başkenti Sydney’de 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybı 147’ye çıktı.

Tam kapanma ve gece sokağa çıkma yasağının uygulandığı Victoria eyaletinde 73, ACT’de 12 kişide COVID-19 tespit edildi.

Ülkede COVID-19’dan ölenlerin sayısı bini aştı

Son haftalarda günlük COVID-19 vakaları en yüksek seviyelere ulaştı.

Avustralya'da virüse yakalananların sayısı 52 bin 615’e çıktı, son 24 saatteki can kayıplarıyla virüsten ölenlerin sayısı bin 3’e yükseldi.

Ülkedeki 18 bin 171 aktif vakadan 151'i yoğun bakımda olmak üzere 920 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Aşılama çalışmalarına hız verilen ülkede COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 57,5, ikinci dozu yaptıranların oranı yüzde 34,2 oldu.

Yeni Zelanda’da 53 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 53 kişiye daha COVID-19 teşhisi konuldu.

Delta varyantı nedeniyle tam kapanmanın sürdüğü Yen Zelenda’da aktif vaka sayısı 603’e yükseldi, 37 kişi hastanede tedavi görüyor.

Ülkede bugüne kadar 3 bin 519 COVID-19 vakası görüldü, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

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