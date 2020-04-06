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Avustralya’da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı Ve Vaka Sayısı Artıyor

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Avustralya’da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı Ve Vaka Sayısı Artıyor
Avustralya’da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı Ve Vaka Sayısı Artıyor

Avustralya'nın Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısı 39’a, vaka sayısı 5 bin 750’ye çıktı.

Victoria ve NSW Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19’a yakalanan biri kadın, diğerleri erkek toplam 4 kişi tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetti.

Son can kayıplarıyla Avustralya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 39’a çıkarken, yaklaşık 300 bin kişiye yapılan testler sonucunda Kovid-19’a yakalananların sayısı 5 bin 750 olarak kaydedildi.

YENİ ZELANDA’DA VAKA SAYISI BİN 106’YA ÇIKTI

Yeni Zelanda Sağlık Şefi Dr. Ashley Bloomfield, ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 40 bin kişiye uygulan testler sonucunda Kovid-19’a yakalananların sayısının bin 106 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Hastanelerde tedavi altındaki 13 kişiden üçünün yoğun bakımda olduğunu belirten Dr. Bloomfield, "Dünkü güncellememizden bu yana iki kişi hastaneden taburcu edildi ve evde toparlanıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kovid-19 nedeniyle sadece 1 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda’da 25 Mart’tan bu yana zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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