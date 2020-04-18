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Avustralya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 69'a Çıktı

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Avustralya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 69'a Çıktı
Avustralya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 69'a Çıktı

Avustralya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 69'a ulaştı

Yeni Güney Galler (NSW) ve Tazmanya Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, NSW'de yer alan Sydney'de 2, Tazmanya'da ise bir kişi daha virüsten yaşamını yitirdi.

Son artışla ülkede Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a çıktı.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı da 42 artışla 6 bin 565 oldu, 4 bin 163 kişi hastalığı atlattı.

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi ve acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri yasaklandı.

Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapılabildiği Avustralya'da, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezalarına çarptırılıyor.

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