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Avustralya'da muson yağmuru: 500 ev sular altında

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Avustralya'nın Queensland eyaletindeki muson yağmurlarının yol açtığı sel büyük maddi hasara neden oldu.
Avustralya'da muson yağmuru: 500 ev sular altında

Avustralya Meteoroloji Bürosundan (BOM) yapılan açıklamaya göre, nehirlerin taştığı, ana yolların, ev ve iş yerlerinin su altında kaldığı belirtildi. Bölgede eğitime ara verildi, halka yetkililerin uyarılarını takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Muson yağmurlarının en fazla etkili olduğu Townsville'in Belediye Başkanı Jenny Hill, yaklaşık 200 kişinin tahliye merkezinde yaşadığı kentte 10 bin evin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Ross River Barajı'ndan güvenlik nedeniyle su tahliyesinin devam ettiğini ve bu nedenle 20 bin evin çevresine kum torbaları yerleştirdiklerini dile getiren Hill, ‘‘Gelecekte ne yapmak zorunda kalacağımız konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. 20 bin evin kum torbaları ve plastiklerle çevrilerek hazır olmasını, insanların hazır olmasını ve sadece az sayıda kişinin etkilenmesini tercih ederim." diye konuştu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tarihte benzeri olmayan zamanlar yaşıyoruz ve yağışlar artarak sürüyor. Okulların bir süre daha kapalı kalması en iyisi” dedi. Aşırı yağışların devam etmesi halinde 80 bin kişinin sel felaketinden etkileneceği belirtiliyor.

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