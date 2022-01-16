  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Avustralya’da Novak Djokovic İçin Son Karar Verildi

» »
Avustralya Federal Mahkemesi kararını açıkladı! İkinci davayı da kaybeden Novak Djokovic, Avustralya Açık 2022'de yok!
Avustralya’da Novak Djokovic İçin Son Karar Verildi

Avustralya Açık öncesi tenis dünyasının 1 numarası Novak Djokovic’in aşı şartlarını yerine getirmemesiyle ilgili süreçte sona gelindi! İkinci kez vizesi iptal edilen Djokovic gözaltına alınmıştı.

Melbourne’de görülen duruşmada Avustralya Federal Mahkemesi, Cuma günü Göçmenlik Bakanı Alex Hawke’ın vizesini iptal ettiği Novak Djokovic’in bu karara itirazını reddederek sınır dışı kararı aldı!

Sırp raket, 9 Grand Slam şampiyonluğu yaşadığı Avustralya Açık’ta bu yıl mücadele edemeyecek.

AŞI OLMADAN GİRİNCE BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Tenisin 1 numaralı ismine aşı olmadan Avustralya’ya girmesine olanak sağlayan tıbbi muafiyet, ülkede büyük yankı buldu!

Corona virüs ile büyük bir savaş veren, bunun için de katı kurallar koyan Avustralya2da Başbakan Scott Morrison, Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi eleştirilerin hedefi olmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB Spor Kulübü’nde Satranç Kursları Başlıyor11 Ocak 2022 Salı 15:32
  • Foyası Ortaya Çıktı! Dünya 1 Numaralı Tenisçisinin Kariyeri Tehlikede!09 Ocak 2022 Pazar 15:15
  • “KTSYD, KKTC için büyük önem taşımaktadır”08 Ocak 2022 Cumartesi 23:43
  • Sporun Vizyonu Eğitim Semineri Tamamlandı08 Ocak 2022 Cumartesi 18:57
  • Spor Yazarları Bilgilerini Tazeleyecek06 Ocak 2022 Perşembe 16:23
  • Türkiye Süper Kupası Beşiktaş' ın06 Ocak 2022 Perşembe 00:07
  • SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Şampiyonu GMBTK29 Aralık 2021 Çarşamba 15:51
  • SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Devam Ediyor26 Aralık 2021 Pazar 14:04
  • KKTC Atıcılık Federasyonu 2021 Yılı Faaliyet Programını Başarılı Bir Şekilde Tamamlamıştır.24 Aralık 2021 Cuma 16:34
  • Kempo Gençlik Kupası Şampiyonası Yapıldı14 Aralık 2021 Salı 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti