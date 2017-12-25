Avustralya’da ölen kişiye seçim kâğıdı

KKTC olarak isimlendirilen coğrafyada bu kadarına da pes dedirten olayların yaşanmasına devam ediliyor.

Taner ULUTAŞ

Yıllarca önce ölen insanlarımıza vergi gönderilmesinden sonra bukez Avustralya’da ölen insanımıza da seçmen kâğıdı gönderilmesi hayret uyandırdı.

Avustralya’da ölen Şeniz Erkan’ın akrabaları 14 yaşında Avustralya’da trafik kazasında hayatını kaybettiğini ve kimlik numarasının bile yanlış olduğu belirtiyor. Ayrıca Ayça Zorlu Erkan’ın eşine gönderilen seçmen kâğıtlarındaki adresin de yanlış olduğu dile getiriliyor

Ayça Zorlu Erkan yaptığı açıklamada İyi günler.Size bu seçim kâğıtlarından bahsedeceğim. Dün kayınımın evine, Sazlı Köye gittim. Kayınım Avustralya’dayaşar. Kapının üzerinde seçim kâğıtlarını bulduk. Şeniz Erkan Avustralya’da ve 5 yıl önce,14 yaşında trafik kazasında vefat etti.Bu konudaki yorumu size bırakıyorum. Böyle bir kimliknumarası varmı? Bize gelen seçimkâğıtlarında dabenim adres tamam Eşim ise başka adreste görünür dedi.