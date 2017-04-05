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Avustralya'da örümceğin ısırdığı adam bacaklarını kaybetti

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Avustralya'da örümceğin ısırdığı adam bacaklarını kaybetti
Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Birchip kasabasında beyaz kuyruklu örümcek tarafından ısırılan bir kişinin bacakları kesildi.

Stawell Times’da yer alan habere göre, hafta sonunda Melbourne’dan Victoria eyaletinin Birchip kasabasına akrabalarını ziyarete giden Terry Pareja beyaz kuyruklu örümcek tarafından sağ bacağından ısırıldı. Bacağının şişmesi üzerine durumu fark eden Pareja, kasabada hafta sonu doktor olmadığı için pazartesi gününe kadar beklemek zorunda kaldı.

Daha sonra aile doktoruna görünen ve HorshamWimmera Belediye Hastanesine kaldırılan Pareja’nınenfeksiyon kapan sağ bacağının kesildiği bildirildi. Diğer bacağının da enfeksiyondan etkilenmesi üzerine ambulans uçakla Melbourne Alfred Hastanesi'ne kaldırılan Pareja’nın sol bacağı da kesildi. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi altında olan Pareja’nın durumun stabil olduğu belirtildi.

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Pareja’nın kız kardeşi RaquelOgleby, eğer enfeksiyon kontrol altına alınmazsa  kardeşinin bacaklarından sonra iki kolunu da kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Özellikle yaz aylarında görülen beyaz kuyruklu örümcek sokması belirtileri arasında şişme, kaşıntı, ciltte renk değişikliği, bazı durumlarda kusma ve bulantı görülüyor.

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