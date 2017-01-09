Avustralya’da Sağlık Bakanı açığa alındı

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, özel seyahat giderlerini devlete ödettiği ileri sürülen Sağlık Bakanı Sussan Ley’in açığa alındığını açıkladı.

Turnbull, Başbakanlığın resmi internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Ley’in seyahatleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek "Bakanlarımdan yaptıkları işlerde en yüksek standardı beklerim, özellikle de halkın parasını (vergi gelirleri) harcarken. Sağlık Bakanı Ley, soruşturma tamamlanana kadar açığa alınmayı kabul etti.’’ ifadelerini kullandı.

Ley'in maaş almayacağı soruşturma sürecinde Senatör Arthur Sinodinos, sağlık bakanı olarak görev yapacak.

Bu arada Ley, seyahat giderlerinden sadece 3 bin 125 dolarının vergi ödeyenlerin parası olduğunu ve söz konusu tutarı geri ödeyeceğini söyledi. Hakkındaki diğer suçlamaları kabul etmeyen Ley, soruşturma sonucunda bakanlık görevine geri döneceğini ifade etti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Penny Wong ise Başbakan Turnbull’un Ley'i açığa alma kararını zayıflık olarak değerlendirdi ve bakanın kabineden tamamen uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.

Ley, 2013-2015 yılları arasında Gold Coast kentine yaptığı ve yaklaşık 54 bin Avustralya doları tutarındaki harcamaları devlete ödetmekle suçlanıyor. Son 3 yılda Gold Coast'a 20 kez seyahat ettiği belirlenen Ley'in kentte yaklaşık 800 bin dolar değerinde bir apartman dairesi satın aldığı da ortaya çıkmıştı.