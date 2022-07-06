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Avustralya’da sel nedeniyle 85 bin kişiye tahliye emri

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Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 85 bin kişiye tahliye emri verildi.
Avustralya’da sel nedeniyle 85 bin kişiye tahliye emri

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde 4 gündür etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bu yıl meydana gelen en büyük 3'üncü sel felaketi nedeniyle büyük bir bölümü Sydney kentinde olmak üzere eyalet genelinde 85 bin kişiye tahliye emri verildi. Sokakların sular altında kaldığı bazı bölgelerdeki evlere botlarla yardım malzemeleri götürüldü. Birçok kişi de evleri ve iş yerlerini sel sularından korumak için girişleri kum torbalarıyla kapattı.

Acil yardım ekipleri Sydney’in kuzey batısında selde mahsur kalan atları kurtarmak için operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin ulaşamadığı bölgelerde mahsur kalanlar da helikopterlerle kurtarıldı. Avustralya Demiryolu Yolu Şirketi, yağışlar ve sel nedeniyle dünyanın en büyük kömür limanı olan Newcastle Limanı'na giden ana demiryolu hattını ulaşıma kapattı.

Yetkililer, şiddetli yağışların gelecek haftaya kadar sürebileceği konusunda eyalet sakinlerini uyardı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese gazetecilere yaptığı açıklamada, selden etkilenenlere 680 dolar acil nakit yardımı yapılacağını söyledi.

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