Avustralya'da şişme kaleden düşen çocuklardan biri daha hayatını kaybetti

Avustralya'da, okul bahçesinde üzerinde zıpladıkları şişme kaleyle rüzgarda savrulan öğrencilerden birinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6'ya yükseldi.
Tazmanya eyalet polisi, 11 yaşındaki Chace Harrison'un kazadan 3 gün sonra Hobart Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Harrison, 10 metre yüksekliğindeki şişme kaleden düşen 9 öğrenci arasında yer alıyordu.
Hastanede bulunan 2 çocuğun da durumlarının kritik olduğu bildirildi.
Olayın nasıl geliştiği henüz bilinmezken, şişme kalenin yere bağlı olup olmadığı araştırılıyor.
Ülkeyi yasa boğan olayın ardından, çocukların aileleri için düzenlenen yardım kampanyasında 1,3 milyon dolarlık meblağa ulaşıldı.
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