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Avustralya'da Son 24 Saatte 192 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

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Avustralya'da Son 24 Saatte 192 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Avustralya'da Son 24 Saatte 192 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 177, Yeni Güney Galler'de (NSW) 14 ve Queensland eyaletinde 1 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla ülkede son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısının 192 olduğu bildirildi.

Son haftalarda virüsün en yoğun görüldüğü Victoria eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, eyaletin başkenti Melbourne'de Kovid-19 vakalardaki artış ve yeni gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Yaklaşık bir hafta önce "geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı" uygulamasının yürürlüğe girdiği Melbourne'de 177 kişinin daha virüse yakalandığını açıklayan Andrews, yeni vakalardan 25'inin kaynağını bildiklerini, ancak 151 kişiye virüsün nereden bulaştığını araştırdıklarını söyledi.

Son 3 güne oranla vaka sayısının 200'ün altına düşmesini "iyiye işaret" olarak değerlendiren ve vatandaşları kurallara uymaya çağıran Başbakan Andrews, "Eğer 4'üncü aşamayı (aşamadaki yasakları) istemiyorsanız, kilitlemenin daha uzun sürmesini istemiyorsanız, lütfen kurallara uyun." ifadesini kullandı.

Melbourne'de 8 Temmuz'da yürürlüğe giren 3'üncü aşamadaki yasaklar kapsamında "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım almam veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkanlara kişi başına 1652, kuralları ihlal eden iş yerlerine 9 bin 913 Avustralya doları cezası uygulanıyor.

Marketler, berberler ve kuaförlerin açık kalacağı kentte, kafeterya, lokanta ve barlar sadece paket servisi yapabilecek. Ancak kütüphaneler, toplum merkezleri, hayvanat bahçeleri, havuzlar, kapalı spor salonları, açık alandaki spor faaliyetleri, galeriler, müzeler ve tiyatrolar gibi halkın bir araya geldiği çok sayıda mekân, 5 hafta boyunca kapalı kalacak.

NSW'DE 14, QUEENSLAND'DE 1 YENİ VAKA KAYDEDİLDİ

Victoria eyaletindeki artan virüsün eyalete sıçramaması için sınırlarını kapatan NSW eyaletinde bir gün içinde 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği açıklandı.

Eyaletin başkenti Sydney'de ortaya çıkan vakalardan çoğunluğunun Casula semtindeki bir otelden kaynaklı olduğunu belirten NSW Sağlık Bakanlığı, söz konusu otel ve otelin barına gidenlere 14 gün boyunca evde karantinada kalmaları çağrısı yaptı.

Öte yandan, Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, eyalette yurt dışından dönen bir kişide virüs tespit edildiğini ve karantinaya alındığını söyledi.

Başbakan Palaszczuk, yeni vakayla birlikte eyalette sadece 4 aktif vakanın bulunduğunu dile getirdi.

Kovid-19 nedeniyle 108 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 3 milyon 75 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse rastlanan 9 bin 980 kişiden 7 bin 728'inin iyileştiği kaydedildi.

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