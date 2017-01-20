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Avustralya'da timsah saldırısında bir kişi öldü

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Avustralya'da timsah saldırısında bir kişi öldü
lya'nın Kuzey Bölgesi'nde yer alan Kakadu Ulusal Parkı yakınlarındaki Doğu Timsah Nehri'ni yürüyerek geçmeye çalışan 47 yaşındaki bir erkeğin timsah saldırısında öldüğü bildirildi.

Avustralya yayın kurumu ABC'de yer alan habere göre, ismi açıklanmayan bir erkeğin beraberindeki 2 kadınla Doğu Timsah Nehri'ni yürüyerek geçmeye çalışırken bir timsahın saldırasına uğradığı belirtildi.

Kuzey Bölgesi polisi, yaklaşık 3 buçuk metre uzunluğundaki timsahın saldırısına uğrayan adamın hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda yara almayan kadınların haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis yetkilileri, nehirde timsah olduğuna dair uyarı tabelalarının bulunmasına rağmen suya girmenin "aptalca" olduğunu söyledi.

Avustralya'nın özellikle Kuzey Bölgesi'ndeki nehirlerde yaşayan timsahlar, nehre girenlerin yanı sıra kıyıya yakın kamp yapanlar ve balık tutmak isteyenler için tehlike oluşturuyor.

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