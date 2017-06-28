 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.618
  • Altın 141,102
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,9960
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABRTK'deki grev askıya alındı

Avustralya'da uçak kazası

» »
Avustralya'da uçak kazası
Güney Avustralya eyaletinin Mount Gambier kenti yakınında tarlaya düşen küçük uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Avustralya Polisi (SAPOL) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir uçağın Mount Gambier yakınındaki Suttontown bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü duyuruldu.

Tarlaya düşen tek motorlu Tobago tipi uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olayda ölenlerin kimlik bilgilerine yer verilmedi.

Açıklamada, Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosunun olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

BİR AY İÇİNDE İKİNCİ KAZA

Güney Avustralya eyaleti Renmark kenti yakınında 30 Mayıs'ta da bir uçak düşmüştü.

Kazada, uçakta bulunan biri pilot 3 kişi yaşamını yitirmişti.

   

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rusya’dan Türkiye’ye mesaj: Parayı veren düdüğü çalar26 Haziran 2017 Pazartesi 09:46
  • Fas kralı 562 mahkumu affetti25 Haziran 2017 Pazar 12:37
  • Pakistan'daki bombalı saldırılarda ölü sayısı 81'e yükseldi25 Haziran 2017 Pazar 12:26
  • Pakistan'da petrol tankeri devrilip alev aldı: 122 kişi yaşamını yitirdi25 Haziran 2017 Pazar 12:24
  • Arnavutluk’ta halk sandık başında25 Haziran 2017 Pazar 12:23
  • Çin'de heyelan: Göçük altından 15 kişinin cesedi çıkarıldı25 Haziran 2017 Pazar 12:22
  • Çin'de heyelan köyü yok etti24 Haziran 2017 Cumartesi 11:15
  • Myanmar'da 67 çocuk asker ordudan çıkarıldı24 Haziran 2017 Cumartesi 09:41
  • Endonezya’da ABD ve İsrail karşıtı gösteri24 Haziran 2017 Cumartesi 09:11
  • Pakistan’da bombalı araç saldırısı: 11 ölü, 20 yaralı23 Haziran 2017 Cuma 12:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti