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Avustralya’da ülkeye gelenler 14 gün karantinaya alınacak

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Avustralya’da ülkeye gelenler 14 gün karantinaya alınacak
Avustralya’da ülkeye gelenler 14 gün karantinaya alınacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülkeye gelen herkesin 14 gün boyunca karantinaya alınacağını duyurdu.
Başbakan Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında ülkede hızla yayılan Covid-19’a karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Avustralya’daki koronavirüs vakalarının üçte ikisinin denizaşırı ülkelerden gelenlerde olduğunu belirten Başbakan Morrison, yarın gece yarısından sonra ülkeye gelen tüm yolcuların iki hafta boyunca otellerde ve diğer konaklama tesislerinde karantinaya alınacaklarını söyledi.

Ülkeye gelenlerin evlerine gitmeden önce hangi havalimanına indilerse o şehirde karantinaya alınacaklarını anlatan Morrison, ‘‘Eğer evleri Güney Avustralya’da, Perth’te ya da Tazmanya’daysa ve Melbourne’a (Melbourne Havalimanına) geldiyseler Melbourne’da karantinaya alınacaklar. Sydney’de ise Sydney’de alınacaklar. ” ifadelerini kullandı.

Yeni kurallar kapsamında zorunlu karantinaya alınacaklar ile Avustralya’ya daha önce gelen ve kendi kendilerini karantinaya alması gerekenlerin denetlenmesinde askeri birliklerin görev alacağını belirten Morrison, ”Avustralya Savunma Kuvvetleri eyalet ve bölgelerde karantina şartlarına uyulmasında polise destek olacak.” şeklinde konuştu.

İlk vakanın ocak sonunda, ilk can kaybının da 1 Mart’ta yaşandığı Avustralya’da yaşları 70 ile 95 arasında değişen 13 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde 181 binden fazla kişiye uygulanan testlerde 3 bin 121 kişinin Covid-19 nedeniyle hastalandığı tespit edildi.

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