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Avustralya'da vatandaşlar Koronavirüs aşısını bedava olacak

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Avustralya'da vatandaşlar Koronavirüs aşısını bedava olacak
Avustralya'da vatandaşlar Koronavirüs aşısını bedava olacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Britanya'daki Oxford Üniversitesi ile ilaç devi AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısı adayından edinmek için anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Morrison, Avustralya'nın potansiyel aşıyı üretip halka bedava dağıtacağını söyledi.

Avustralya'nın İsveç-Britanya merkezli AstraZeneca şirketi ile anlaşmaya vardığını açıklayan Başbakan Scott Morrison, böylelikle ilaç devinin Britanya'nın Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği potansiyel aşıya erişim sağladıklarını duyurdu.

Avustralya Başbakanı, başarı vaat eden potansiyel aşının üretimine geçeceklerini ve tüm nüfusa bedava ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.

"Oxford aşısı dünya çapında geliştirilenler içinde en ileri düzeydeki ve en şifa vaat edeni. Bu anlaşmayla her Avustralyalının aşıya erken erişimini garanti altına aldık" diyen Morrison, şöyle devam etti:

"Eğer aşının başarılı olduğu kanıtlanırsa, biz kendimiz üreteceğiz, tedarik edeceğiz ve 25 milyon Avustralyalı için bedava hale getireceğiz."

Küresel çapta geliştirilen ve insan üzerinde klinik deneylerin üçüncü aşamasında bulunan 5 aşıdan biri olan Oxford aşısıından araştırmacılar yıl sonunda sonuç almayı umuyor.

Avustralya'nın ilk toplu aşı alımı-üretimi anlaşmasını duyuran Morrison, potansiyel aşılarla ilgili dünya çapında pek çok tarafla görüşme yürüttüklerini ve aynı zamanda yerel bilim insanlarının çabalarını desteklediklerini açıklamasına ekledi.

Avustralya Başbakanı, üretecekleri Oxford aşısına Pasifik ülkeleri ve Güneydoğu Asya'daki bölgesel ortakların erken erişimini sağlayacaklarını vaat etti.

AstraZeneca ile aşı maliyeti konusunda nihai anlaşmaya henüz varılmazken, aşının yerel üreticisi de daha belirlenmedi.

Ancak ABD'li tıp teknolojisi şirketi Becton Dickinson ile aşılamada kullanılacak 100 milyon iğne ve şırınga alımı için 18 milyon ABD doları değerinde anlaşma imzalandı.

AstraZeneca, ABD, Avrupa ülkeleri ve Brezilya ile de aşı anlaşmaları yaptı.

Ayrıca küresel sağlık için kamu-özel ortaklığındaki Gavi Aşı İttifakı ile varılan anlaşma da Hindistan'ın Oxford aşısının üretimine geçmesini ve 57 dar ve orta gelirli ülkeye dağıtmasını öngörüyor.

ABD, genelde Batı ülkelerindeki laboratuvarlarda geliştirilen aşıların ilk nakliyatlarını almak için anlaşma sağlamış durumda.

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