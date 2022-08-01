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Avustralya’da yerli senatörün yemini şoke etti: Sömürgeci Kraliçe Elizabeth

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Avustralya’da bir senatörün yemini sırasında sarf ettiği sözler, Meclis’te şok etkisi yarattı.
Avustralya’da yerli senatörün yemini şoke etti: Sömürgeci Kraliçe Elizabeth

Avustralya'da bir senatör, yemini sırasında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için “sömürgeci” ifadesini kullandı.

Avustralya yerlisi olan Yeşiller partisi üyesi Lidia Thorpe, parlamentonun üst kanadı Senato'da yemin etmek için sağ yumruğunu kaldırarak kürsüye çıktı. Thorpe'nin “Sadık olacağıma ve sömürgeci majesteleri Kraliçe II. Elizabeth’e gerçek bir bağlılık göstereceğime içtenlikle yemin ederim” demesi salonda büyük şaşkınlık yarattı.

Senato başkanı Sue Lines, Thorpe'den yeminini kurallara uygun şekilde yazıldığı gibi tekrarlamasını istedi. Kadın senatör bir süre duraksadıktan sonra “sömürgeci” ifadesini kullanmadan yemini edip yerine döndü. Thorpe daha sonra Twitter'da paylaştığı mesajda “Egemenlikten asla feragat edilmedi” ifadesini kullandı.

Kadın senatör daha önce de Avustralya'nın bir sömürge projesi olduğunu, ülke bayrağının da soykırımı temsil ettiğini söylemişti.

Kraliçe Elizabeth, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan Avustralya'nın da devlet başkanı konumunda.

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