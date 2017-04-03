Avustralya'daki seller

Avustralya'nın Queensland ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerinde etkili olan Debbie kasırgasının yol açtığı sellerde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Canberra Times'da yer alan habere göre, Queensland ve NSW eyaletlerini yaklaşık bir haftadır etkisi altına alan Debbie kasırgasının yol açtığı yoğun yağışlar, 5 kişinin ölümüne, 3 kişinin kaybolmasına neden oldu.

İkisi kadın beş kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan üç erkek için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan felaketin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunan Queensland Eyaleti Başbakanı Annastacia Palaszczuk, kasırganın yol açtığı maddi zararın belirlenmesi için henüz erken olduğunu söyledi.

Suların çekilmesinin zaman alacağını ifade eden Palaszczuk, "Bu çok büyük, yeniden inşa etmek ve düzeltmek için muazzam bir görev olacak fakat Queensland bunu daha önce başardı, yeniden inşa ettik, iyileştirdik, tekrar yapacağız." dedi.

Palaszczuk, kasırganın neden olduğu sellerin Rockhampton'ı tehdit ettiğini ve henüz tehlikenin geçmediğini vurgulayarak bölge sakinlerini dikkatli olmaya çağırdı.

Geçen hafta başından itibaren Avustralya'nın Queensland eyaletinde saatte yaklaşık 270 kilometre hıza ulaşan Debbie kasırgası 10 binlerce evde elektrik kesintisine neden olmuştu.

Kasırganın ardından başlayan yoğun yağışlarda, 10 metreden fazla yükselen sel, kent merkezleri, araçlar, iş yerleri, evleri, okulları ve arazileri sular altında bırakmıştı.

Selin çekildiği bölgelerde hasar tespiti ve temizlik çalışmaları sürerken Queensland eyaletinin Rockhampton kenti, yaklaşık 9 metre yükselmesi beklenen Fitzroy Nehri'nin taşması tehdidiyle karşı karşıya. Bu yüksekliğin 1954'ten bu yana görülecek en yüksek seviye olduğunu belirten yetkililer, kentte 3 bin ev ve 5 bin 400 mülkün tehlike altında olduğunu açıkladı.