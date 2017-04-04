Avustralya'daki sellerde ölü sayısı 8'e çıktı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) ve Queensland eyaletlerinde etkili olan Debbie kasırgasının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 8’e yükseldiği açıklandı.

NSW polis yetkililerinin açıklamasına göre, Queensland ve NSW eyaletlerini yaklaşık bir haftadır etkisi altına alan Debbie kasırgası nedeniyle oluşan sellerde Tweed Nehri’ne düşen araçtan 3 kişinin cesedinin çıkartılmasıyla ölenlerin sayısı 8’e çıktı.

Tumbulgum kenti yakınlarındaki Tweed Nehri’nde dalgıçlar tarafından sonar cihazları yardımıyla tespit edilen araçtan sürücü anne ve iki çocuğunun cesetleri çıkarıldı. Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki çocuk ise kurtulmayı başardı.

NSW Polis Müfettişi Wayne Starling, nehre düşen araçtan kurtulan 8 yaşındaki kızın annesinin yardımıyla araçtan çıktığını ve kurtulmayı başardığını ifade etti.

Geçen hafta başından itibaren Avustralya'nın Queensland eyaletinde saatte yaklaşık 270 kilometre hıza ulaşan Debbie kasırgası 10 binlerce evde elektrik kesintisine neden olmuştu.

Kasırganın ardından başlayan şiddetli yağışlarda, yüksekliği 10 metreyi geçen sel nedeniyle kent merkezleri, araçlar, iş yerleri, evler ve okullar sular altında kalmıştı.