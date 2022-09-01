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“Avustralya’daki soydaşlarımız, Kıbrıs Türkü’nün sesi olmaya devam etmektedir”

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“Avustralya’daki soydaşlarımız, Kıbrıs Türkü’nün sesi olmaya devam etmektedir”
“Avustralya’daki soydaşlarımız, Kıbrıs Türkü’nün sesi olmaya devam etmektedir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya-Victoria Kuzey Kıbrıs Türk Cemiyeti Başkanı Candan Ahmet ile Sidney Kuzey Kıbrıs Türk Cemiyeti Başkanı Timur Mehmet ve cemiyet üyesi Serkan Hüseyin’i kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin büyük bir mücadele içerisinde olduğunu ve bu topraklarda yaşayıp sonradan başka ülkelere göç eden soydaşlarımızın bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle Avustralya ve İngiltere’nin, bu konuda önemli şehirler arasında yer aldığını ifade etti. Ortaya konan çalışmaları takdir ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberlik içerisinde sesimizi duyurmak amacıyla KKTC’nin yurt dışındaki fahri konsolosluklarında mücadelemizin anlatıldığını ifade ederek KKTC’nin haklı davasına hizmet etmenin, her Kıbrıs Türkü’nün kalbindeki bir duygu olduğunu söyledi. Zaman zaman Avustralya’nın farklı şehirlerinde bulunan cemiyet yetkilileri ile çevrimiçi görüşmeler yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, orada çok sayıda insanın mücadele vererek Kıbrıs Türkü’nün sesi olmaya devam ettiğini dile getirip bunun, kendisini gururlandırdığını ifade etti.

“Bizim ortak davamız, Kıbrıs milli davasıdır”

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Kıbrıs Türk halkının yıllardır verdiği mücadele belli bir aşamaya gelmiştir. Buradan göç edenler, Avustralya’da bir yaşam kurmuşlar ve soydaşlarımız, farklı kurum ve kuruluşlarda Kıbrıs Türk halkının sesi olmayı başarmıştır. Bu mücadelede, şu an aramızda olmayanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Genç kuşakların da arkasında KKTC ve Kıbrıs Türk halkı vardır. Bizim ortak davamız, Kıbrıs milli davasıdır. Anavatan Türkiye’nin desteği ile kendi devletimizi tanıtmak için siyasetimize yoğun bir şekilde devam etmekteyiz. KKTC’de egemenlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği ile bir antlaşmanın olabilmesi için var gücümüzle bunu bütün dünya ile paylaşıyoruz. Yeni siyasetimizin duyurulmasında oradaki sesimiz olmanız, bizim için çok önemlidir.”

Kabulde; Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Cumhurbaşkanlığı Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser ve Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Örgütleri İletişim Koordinatörü Latif Akça da hazır bulundu.

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