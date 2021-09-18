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Avustralya'dan Fransa'ya "Büyükelçi" değerlendirmesi: Üzücü

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Avustralya, Fransa ile imzaladığı denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Fransa'nın Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmasını "üzücü" olarak karşıladıklarını belirtti.
Avustralya'dan Fransa'ya "Büyükelçi" değerlendirmesi: Üzücü

Avustralya, Fransa ile imzaladığı denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Fransa'nın Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmasını "üzücü" olarak karşıladıklarını belirtti.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Avustralya, ABD ve İngiltere arasında Avustralya'ya en az 8 nükleer enerjili denizaltı filosu sağlamak için yapılan anlaşmaya büyük tepki gösterip Canberra Büyükelçi'sini geri çağırmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Avustralya'nın, Fransa ile olan ilişkilere değer verdiği ve gelecekte yapacakları anlaşmaları beklediği belirtilen açıklamada, "Fransa'nın, saldırı sınıfı projesine ilişkin kararın ardından Avustralya Büyükelçisi'ni istişareler için geri çağırmasını üzüntüyle karşılıyoruz." denildi.

Fransa Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı

 

Açıklamada "Avustralya, ulusal güvenlik çıkarlarımıza uygun olarak alınan kararımızdan dolayı Fransa'nın duyduğu derin hayal kırıklığını anlıyor." ifadesi kullanıldı.

AUKUS anlaşması

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından 16 Eylül'de düzenlenen çevirim içi toplantıda imzalan anlaşma, Avustralya ve Fransız Naval Grup tarafından 2016'da imzalanan ve 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal etmişti.

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Anlaşmaya imza koyan 3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" anlaşmasından dolayı Fransız Naval Grup ile yapılan anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "sırtımızdan vurulduk" yorumunu yapmıştı.

AUKUS Asya-Pasifik'te güç kaymasının sinyallerini veriyor

Bakan Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklanmıştı.

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